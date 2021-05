«La storia di Lisey» | il primo trailer della nuova serie con Julianne Moore e Clive Owen

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un’ombra dal passato, una minaccia senza nome e il bisogno di rimettere insieme i pezzi prima che sia troppo tardi. Le prime immagini de La storia di Lisey, la nuova serie Apple Original di otto episodi tratta dal romanzo preferito di Stephen King, che ne eccezionalmente curato la sceneggiatura, promettono un meraviglioso viaggio tra ciò che è reale e ciò che è ultraterreno, tra quello che possiamo toccare e quello che possiamo immaginare. Diretta dall’acclamato regista cileno Pablo Larraín che, dopo aver stregato la critica internazionale con biopic bellissimi come Neruda e Jackie, è ormai pronto a far parlare di sé anche con Spencer, il nuovo film dedicato alla principessa Diana con Kristen Stewart come protagonista, La storia di Lisey segue la storia di Lisey Landon, interpretata dal premio Oscar Julianne Moore, una donna forte e risoluta che, a due anni dalla tragica morte del marito Scott (Clive Owen), uno dei romanzieri più acclamati degli Stati Uniti, si trova a fare i conti con una serie di eventi inquietanti che la costringeranno a riaprire delle ferite che pensava di essersi ormai lasciata alle spalle. https://www.youtube.com/watch?v=BqcI0kk-Cts