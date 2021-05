La sfida arcobaleno dei cattolici tedeschi (Di giovedì 13 maggio 2021) In Germania alcuni preti hanno continuato a benedire le coppie gay in aperto contrasto con le disposizioni vaticane. Una scelta che rivela la sua lotta per la sopravvivenza. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) In Germania alcuni preti hanno continuato a benedire le coppie gay in aperto contrasto con le disposizioni vaticane. Una scelta che rivela la sua lotta per la sopravvivenza. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : sfida arcobaleno La sfida arcobaleno dei cattolici tedeschi Fin dai primi mesi dopo la sua elezione, il pontificato di papa Francesco è stato costellato da piccoli ma evidenti segnali di apertura sulla questione lgbt+. L'ormai famosa risposta "Se una persona è ...

La sfida arcobaleno dei cattolici tedeschi In Germania alcuni preti hanno continuato a benedire le coppie gay in aperto contrasto con le disposizioni vaticane. Una scelta che rivela la sua lotta per la sopravvivenza.

