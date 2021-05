“La scienza tra storie e metodi” | quattro scuole bergamasche si confrontano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Venerdì 14 maggio 2021, dalle 10 alle 12.30, tutti gli interessati possono seguire in diretta streaming l’importante convegno “Latra” promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e dall’Associazione Paolo Belli Odv, in collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo, Betty Ambiveri di Presezzo, Lorenzo Mascheroni di Bergamo e Giulio Natta di Bergamo, nell’ambito del progetto “4per la”. “Le studentesse e gli studenti sono al centro della nostra scuola e per questo la loro partecipazione proprio come relatori dell’evento, dove presenteranno il frutto delle ricerche condotte con la scuola su alcuni scienziati e scienziate che oggi hanno ancora molto da dirci, assume un importante significato per il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scienza tra

ChiamamiCittà

... regione per regione e provincia per provincia Lo speciale: la parola allaper spiegare ... In particolare la fascia rossa scatta con 250 casi Covid su 100mila abitanti, arancione150 casi e ...Questo crea una profonda fratturae società civile nel momento in cui le aspettative di chi legge non trovano riscontro nella realtà. E le colpe di una cattiva informazione (imputabile ...Sabato 15 maggio le associazioni LGBTQIA+ - e non - del Friuli Venezia Giulia scenderanno in piazza per portare sul nostro territorio la mobilitazione nazionale che chiede l’approvazione del ddl Zan, ...L’ipotesi di collegare la punta più estrema della Russia al continente americano fu presa in considerazione più volte: si pensò di costruire un ponte o un tunnel sottomarino che avrebbero permesso di ...