La rissa da Far West al consiglio regionale in Sardegna | VIDEO

Oggi in consiglio regionale in Sardegna lo scontro tra maggioranza e opposizione sul disegno di legge 107, quello che amplierebbe lo staff di Solinas, è degenerato fuori dall'aula in una vera e propria rissa. Come potete vedere nel VIDEO di Casteddu Online i consiglieri si affrontano sulla rampa di scale: i toni sono molto accesi. Sembra che alcuni dei presenti vengano tenuti fermi per non arrivare allo scontro fisico. Di sicuro si sentono urla come: "Che non rompa le p….", e minacce non chiarissime come "Te lo sto cercando, te lo sto cercando?". I commessi del palazzo, riferisce il sito di informazione, sono intervenuti per evitare che ...

