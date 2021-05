La Raggi contro la discarica di Zingaretti A Roma riparte la guerra dei rifiuti Il governatore rilancia l’impianto di Rocca Cencia No della sindaca che chiede di valutare l’impatto ambientale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo mesi di tregua, tra Campidoglio e Pisana torna il clima dafredda. Motivo del contendere, come spesso accaduto in passato, è la gestione del ciclo diCapitale con l’ordinanza (qui il testo) del presidenteRegione Lazio, Nicola, che ha imposto ad Ama di portare avanti il revamping (ammodernamento, ndr) deldi Trattamento meccanico biologico dicui si schiera compatta l’amministrazione grillina. In risposta al provvedimentoPisana,Capitale – su inputVirginia– ha chiesto chesia sottoposto a valutazione di impatto ...

'L'invito che facciamo è rivolto alla sindaca Virginiaaffinché si facciano sempre più ...un malcontento generale per questo non permetteremo che ci si continui ad approfittare e accanire...1 Roma ballottaggio votate, firmato Pd. Roma, elezioni per il sindaco, autunno 2021. Metti che al ballottaggio andasse VirginiaCalenda o più probabilmenteil candidato sindaco della Destra (ad ora ignoto), il Pd darebbe indicazione di voto per la? A tanto arriverebbe il Pd di Enrico Letta , ad ..."Comprendiamo il periodo pandemico che ha spinto molte aziende ad organizzarsi diversamente portando i cibi nelle scuole preconfezionati per la sicurezza dei nostri figli ma ci giungono ...Roma ballottaggio votate Raggi, firmato Pd. Roma, elezioni per il sindaco, autunno 2021. Metti che al ballottaggio andasse Virginia Raggi contro Calenda o più ...