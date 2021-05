La raffica di razzi da Gaza non si ferma | si apre il fronte anche nelle città israeliane tra linciaggi e vandalismi – Il video

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ledi Israele sono tornate a essere ildegli scontri sull’onda delle tensioni trae Tel Aviv. Dopo i bombardamenti degli ultimi giorni arrivate in seguito alle tensioni iniziate dalla Spianata delle moschee a Gerusalemme, nella notte di mercoledì 12 maggio c’è stata un’ondata di violenza ad Acri, Haifa e nei centri abitati intorno alla capitale Tel-Aviv, come Lod e Bat Yam. Già nei giorni scorsi le cittadine intorno a Tel-Aviv sono state al centro di violenze, mobilitando le autorità a una stretta sulla repressioni degli scontri, come dichiarato dal premier Benjamin Netanyahu. Gli scontri sono avvenuti tra residenti delle due fazioni e hanno portato ad atti di vandalismo, incendi e pestaggistrade che hanno causato decine di feriti e almeno 400 arresti. Lo scenario urbano è il campo di ...

Ieri sera un'altradi missili è arrivata fino a Tel Aviv, una casa è stata colpita a Ashkelon e Hamas ha lanciatoper vendicare la morte dei suoi comandanti. Un altro razzo ha colpito ...All'inizio della giornata, l'ala militare di Hamas, le Brigate Al - Qassam, ha riferito di un attacco a Gerusalemme, dopo aver lanciato unadisu Tel Aviv. Le sirene nella capitale israeliana sono state attivate almeno due volte in mezz'ora, con segnalazioni del sistema di difesa aerea Iron Dome che ha intercettato dozzine ...TEL AVIV - Le raffiche di razzi e i raid aerei non accennano a fermarsi, in una nuova esplosione di rabbia e violenza tra Israele e Palestina che non si vedeva da anni. Con 130 nuovi missili lanciati ...(LaPresse) - Nuova giornata di scontri e di battaglia in Medio Oriente. Secondo le autorità palestinesi di Gaza è salito a 69 il numero di palestinesi uccisi ...