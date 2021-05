La promessa di mamma Dolores | ' Convincerò Ronaldo a tornare allo Sporting'

(Di giovedì 13 maggio 2021) La nuova suggestione sul futuro di Cristianogiunge per bocca di, nel pieno dei festeggiamenti per il raggiungimento del titolo nazionale delloLisbona, il club dove il ...

LA? 'Gli parlerò e proverò a convincerlo a tornare l'anno prossimo allo stadio Alvalade e vestire i colori dello Sporting', ladelladi CR7 ad alcuni tifosi, mentre a ...Una '' fatta ai tifosi che arriva a pochi giorni dal ritorno alla vittoria del titolo ...sui social da Cristiano Ronaldo mentre i tifosi del club di Lisbona hanno provato a coinvolgere...Intanto la provocazione è stata lanciata, chissà che Ronaldo non decida di ascoltare mamma Dolores e chiudere la propria carriera là dove tutto è iniziato Come se non bastassero le numerose voci di me ...J-Ax, Voglio la mamma: la nuova canzone del rapper nata dalla sua esperienza con il Covid, che anticipa la sua nuova hit estiva.