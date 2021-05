La promessa di mamma Dolores | ' Convincerò Cristiano a tornare allo Sporting'

(Di giovedì 13 maggio 2021) La nuova suggestione sul futuro diRonaldo giunge per bocca di, nel pieno dei festeggiamenti per il raggiungimento del titolo nazionale delloLisbona, il club dove il ...

...Ronaldo giunge per bocca diDolores, nel pieno dei festeggiamenti per il raggiungimento del titolo nazionale dello Sporting Lisbona, il club dove il figlio ha mosso i primi passi da...Lafatta ai tifosi arriva a due giorni dalla vittoria del titolo nazionale da parte dello ... mentre i tifosi dei Leoes hanno provato a coinvolgereDolores nei festeggiamenti ...''Gli parlerò e lo convincerò a vestire i colori dello Sporting'' ha assicurato Dolores Aveiro durante i festeggiamenti della vittoria del campionato portoghese ...Durante i festeggiamenti per il titolo portoghese dello Sporting Lisbona la signora Dolores risponde alle richieste dei tifosi: «Parlerò a Cristiano. Cercherò di convincerlo a tornare» ...