La nuova lettera anonima con foto sul pranzo 'proibito' dei politici sardi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - In Consiglio regionale è arrivata una nuova lettera anonima, la seconda, e stavolta con accesso a foto e documenti, sul famigerato 'pranzo di Sardara' interrotto il 7 aprile scorso dalla guardia di finanza in un hotel termale della Sardegna, in zona arancione, fra politici, direttori generali della Regione, manager della sanità e militari. La missiva, con all'interno una memory card contenente documenti e foto sul convivio tenutosi in violazione delle misure anti-Covid, è stata recapitata alla consigliera regionale del M5S Desirè Manca. Come il 20 aprile scorso, quando aveva ricevuto la prima missiva anonima, anche stavolta l'esponente della minoranza l'ha riferito in Aula, prendendo la parola durante la seduta pomeridiana, incentrata ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - In Consiglio regionale è arrivata una, la seconda, e stavolta con accesso ae documenti, sul famigerato 'di Sardara' interrotto il 7 aprile scorso dalla guardia di finanza in un hotel termale della Sardegna, in zona arancione, fra, direttori generali della Regione, manager della sanità e militari. La missiva, con all'interno una memory card contenente documenti esul convivio tenutosi in violazione delle misure anti-Covid, è stata recapitata alla consigliera regionale del M5S Desirè Manca. Come il 20 aprile scorso, quando aveva ricevuto la prima missiva, anche stavolta l'esponente della minoranza l'ha riferito in Aula, prendendo la parola durante la seduta pomeridiana, incentrata ...

