La notte del giudizio per sempre. il trailer italiano svela la data di uscita dell'horror (Di giovedì 13 maggio 2021) Si avvicina la fine del popolare franchise La notte del giudizio: il trailer italiano del quinto e ultimo capitolo, La notte del giudizio per sempre, svela la data di uscita nei cinema italiani dell'horror distopico. Universal Pictures e Blumhouse hanno diffuso il trailer italiano de La notte del giudizio per sempre, quinto e ultimo capitolo della saga horror distopica. Il trailer svela anche la data di uscita italiana dell'horror: l'8 luglio 2021.

