La morte di Luana in fabbrica | Orditoio funzionante anche con la protezione alzata

(Di giovedì 13 maggio 2021) I sistemi di controllo della sicurezza dell’“gemello” di quello in cui è mortaD’Orazio sarebbero risultati manipolati: il macchinario è stato sequestrato dalla Procura di Prato subito dopo l’incidente mortale sul lavoro accaduto lo scorso 10 maggio nell’azienda tessile di Orte di Montemurlo. Ad accertarlo - secondo quanto trapelato dagli inquirenti e riportato dall’Agi - sarebbe stato il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero durante gli accertamenti effettuati ieri per conto della Procura. L’esame dell’nel quale è morta, invece, sarà effettuato sempre dal consulente della Procura ma soltanto nei prossimi giorni. Il consulente della Procura della Repubblica e i periti delle parti coinvolte nelle indagini hanno messo in funzione il secondodel tutto ...

Dopo l'incidente gli inquirenti sequestrarono due orditoi nella ditta - quello in cuifu trascinata e un altro, di fronte - per fare una comparazione sui due macchinari. Ieri il consulente del ...Nei prossimi giorni sarà esaminato il macchinario dov'è morta. Per ladella ragazza sono indagati la titolareCoppini , 57 anni, assistita dagli avvocati Alberto Rocca e Barbara ...Proseguono le indagini dopo la morte sul lavoro di Luana D'Orazio. Il macchinario 'gemello' di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si apprende da fonti della ...Il macchinario "gemello" di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si apprende da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecnico su ...