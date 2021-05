La moglie di Mattia Torre: "Emma è come il padre: quando parla toglie il fiato" (Di giovedì 13 maggio 2021) “Papà aveva la capacità di non abbattersi e di trasmettere felicità”. Così la piccola Emma Torre parla del compianto padre Mattia, uno degli sceneggiatori e dei registi più talentuosi della sua generazione, che ha ricevuto il David di Donatello postumo per il film Figli. A ritirare il premio proprio la figlia, che oggi ricorda il padre sulle pagine del Corriere della Sera insieme alla mamma Francesca: “Mattia è riuscito a centrare con perfezione chirurgica le nevrosi, osservava la realtà e la ribaltava in modo mai retorico, era quasi un laboratorio. Diceva che la verità fa ridere”. Sul commovente intervento di Emma sul palco dei David di Donatello e sulla premiazione, Francesca dice: “Emma toglie il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) “Papà aveva la capacità di non abbattersi e di trasmettere felicità”. Così la piccoladel compianto, uno degli sceneggiatori e dei registi più talentuosi della sua generazione, che ha ricevuto il David di Donatello postumo per il film Figli. A ritirare il premio proprio la figlia, che oggi ricorda ilsulle pagine del Corriere della Sera insieme alla mamma Francesca: “è riuscito a centrare con perfezione chirurgica le nevrosi, osservava la realtà e la ribaltava in modo mai retorico, era quasi un laboratorio. Diceva che la verità fa ridere”. Sul commovente intervento disul palco dei David di Donatello e sulla premiazione, Francesca dice: “il ...

