La Maddalena | da domani si parte con le isole Covid “free”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Le persone residenti o stabilmente domiciliate nell’isola de La, sono circa 7000, che verranno convocati nei giorni a seguire per l’inoculazione del vaccino contro il Coronavirus. La Regione, con l’Ats Sardegna e la collaborazione dell’amministrazione comunale, del Comando dell’Esercito Sardegna, del Comando Interforze e della Marina Militare, oltre alla rete solidale Ad Adiuvandum e alle associazioni di volontariato del territorio, avvierà la vaccinazione di tutta la popolazione di età superiore ai 16 anni non ancora immunizzata, così come previsto dall’accordo per leminori raggiunto con la Struttura Commissariale per l’emergenza. Sull’isola de Lai centri vaccinali individuati sono due: la scuola Sottoufficiali, in cui è prevista una media di 500 somministrazioni al giorno, e ...