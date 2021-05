La lettera anonima sul caso Denise Pipitone | importanti rivelazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 12 maggio 2021, l’avvocato Giacomo Frazzitta ha spiegato che poche ore prima della diretta, nel suo studio era arrivata una. Si tratta di unascritta, da quello che abbiamo potuto capire da un uomo ( per lo meno l’avvocato si rivolgeva a un “lui” ma non è detto che ci sia comunque un uomo dietro a questa missiva). Una persona che sa molte cose sulla scomparsa di. L’avvocato infatti ha spiegato che nellaci sono molti dettagli che non sono mai stati divulgati pubblicamente sui giornali o in tv. Ed è per questo che ritiene questo informatore anonimo affidabile. Quello che però l’avvocato chiede a questa persona, che diciassette anni dopo la scomparsa di...