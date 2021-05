La lesbica è di Fratelli d’Italia? Insultata e minacciata dalle lobby Lgbt (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag — Oggi vi parliamo di Marylina Carfora, regista, manager, lesbica dichiarata e bersaglio di odio feroce, insulti e minacce alla famiglia: ma per lei nessuno si straccerà le vesti invocando il Ddl Zan, perché è iscritta a Fratelli d’Italia. Cosa che sappiamo essere inaccettabile per i paladini dei diritti-capricci arcobaleno. D’altronde per gente che va orgogliosa delle t-shirt «meglio froc*o che fascista», una persona omosessuale di destra smette di essere omosessuale e diventa solo un oppressore. E’ vista come parte del problema. lesbica e di Fratelli d’Italia: il male assoluto La sua vicenda è stata portata allo scoperto da Libero. «Come fai a essere lesbica e fascista?», è l’obiezione più gentile che le sia stata rivolta su Facebook. Subito seguita da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag — Oggi vi parliamo di Marylina Carfora, regista, manager,dichiarata e bersaglio di odio feroce, insulti e minacce alla famiglia: ma per lei nessuno si straccerà le vesti invocando il Ddl Zan, perché è iscritta a. Cosa che sappiamo essere inaccettabile per i paladini dei diritti-capricci arcobaleno. D’altronde per gente che va orgogliosa delle t-shirt «meglio froc*o che fascista», una persona omosessuale di destra smette di essere omosessuale e diventa solo un oppressore. E’ vista come parte del problema.e di: il male assoluto La sua vicenda è stata portata allo scoperto da Libero. «Come fai a esseree fascista?», è l’obiezione più gentile che le sia stata rivolta su Facebook. Subito seguita da ...

IlPrimatoN : Nessuno si straccerà le vesti per lei - dsmala : RT @realUmbertoLM: #LaMorgia: “La sinistra non vuole accettare che non ha il monopolio delle minoranze che finora ha strumentalizzato”. ??… - anto_vallini : Promemoria giornaliero del fatto che x i comunisti non esistono gli esseri umani nella loro individualità ma solo c… - barbara_morresi : RT @realUmbertoLM: #LaMorgia: “La sinistra non vuole accettare che non ha il monopolio delle minoranze che finora ha strumentalizzato”. ??… - realUmbertoLM : #LaMorgia: “La sinistra non vuole accettare che non ha il monopolio delle minoranze che finora ha strumentalizzato”… -