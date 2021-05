La Lega perde sul coprifuoco e vince sugli indennizzi Il ruolo di Giorgetti, i motivi di Draghi... Dietro le quinte (Di giovedì 13 maggio 2021) Sulle riaperture e sul coprifuoco vince la linea della prudenza. La linea del Pd e del ministro della Salute Roberto Speranza. Tutto immutato fino a lunedì 24 maggio e nessuna novità dal 17 come invece veniva ipotizzato fino a pochi giorni fa. Alla fine - spiegano fonti di governo - il premier Mario Draghi ha scelto la strada della cautela per due motivi: il primo è sanitario... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 maggio 2021) Sulle riaperture e sulla linea della prudenza. La linea del Pd e del ministro della Salute Roberto Speranza. Tutto immutato fino a lunedì 24 maggio e nessuna novità dal 17 come invece veniva ipotizzato fino a pochi giorni fa. Alla fine - spiegano fonti di governo - il premier Marioha scelto la strada della cautela per due: il primo è sanitario... Segui su affaritaliani.it

