La Juventus tra i pali vuole il migliore della Premier League (Di giovedì 13 maggio 2021) Alla Juventus piace Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa, seguito anche dal Manchester United, per la prossima stagione. Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione. L'ha annunciato nell'ultima settimana il portiere italiano ma la società ne era al corrente già da tempo. Ciò significa che la sonda bianconera studia sul mercato le alternative interessanti per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

