La forza della social innovation: di cosa si è parlato al Wired Next Fest (Di giovedì 13 maggio 2021) Come cambieranno le azioni e i desideri delle persone dalla pandemia in avanti? Si interromperanno i trend pre-Covid oppure, al contrario, queste tendenze accelereranno? Sono queste le domande che hanno aperto il secondo appuntamento del Wired Next Fest 2021, in un pomeriggio tutto dedicato al tema dell’innovazione sociale, spaziando dall’emancipazione femminile all’inclusione in senso lato, dal valore della diversità fino ai vecchi e nuovi bisogni sociali, tra leggi in divenire e traguardi di civiltà da raggiungere. Un appuntamento fatto di incontri centrati – come nella prima giornata – sul tema della ricerca di un nuovo equilibrio, trasmessi in diretta streaming dal teatro Gerolamo di Milano, simbolicamente riaperto per l’occasione, con eventi trasmessi in ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) Come cambieranno le azioni e i desideri delle persone dalla pandemia in avanti? Si interromperanno i trend pre-Covid oppure, al contrario, queste tendenze accelereranno? Sono queste le domande che hanno aperto il secondo appuntamento del2021, in un pomeriggio tutto dedicato al tema dell’innovazionee, spaziando dall’emancipazione femminile all’inclusione in senso lato, dal valorediversità fino ai vecchi e nuovi bisognii, tra leggi in divenire e traguardi di civiltà da raggiungere. Un appuntamento fatto di incontri centrati – come nella prima giornata – sul temaricerca di un nuovo equilibrio, trasmessi in diretta streaming dal teatro Gerolamo di Milano, simbolicamente riaperto per l’occasione, con eventi trasmessi in ...

M5S_Europa : 'Il #M5S è l'unica forza politica italiana che sta spingendo in #UE per il #salariominimo. Abbiamo lavorato su prop… - pdnetwork : “La Convenzione di Istanbul è uno strumento di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Oggi viene a… - Piu_Europa : “Ribadiamo con forza il diritto di #Israele a esistere e a difendersi. La democrazia israeliana può contare sul nos… - AnnamariaBosia : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… - _bufale_ : La forza della social innovation: di cosa si è parlato al Wired Next Fest -