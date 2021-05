(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladegli studi progressisti, ossia ladei, si è rivolta al Tribunale civile di Bruxellesndo la restituzione di circa mezzo milione dial suo penultimo presidente, Massimo. Secondo quanto racconta Repubblica, i nuovi vertici della Feps – ladelle fondazioni di sinistra – sostengono chenon avrebbe avuto diritto a incassare quasidi emolumenti. Il segretario generale dell’associazione, Laszlo Andor dice: «Abbiamo presentato l’azione legale venerdì scorso». E l’ex leader dei Ds, ascoltato al telefono, risponde: «Iniziativa immotivata. Andremo in giudizio e poi sarò io are i ...

ricpuglisi : Vi collego due fatti: 1) MARIO DRAGHI ha deciso di rinunciare al suo emolumento come presidente del consiglio 2)… - ricpuglisi : LA FONDAZIONE DEI SOCIALISTI - repubblica : Oggi su Rep: ?? Fondazione dei Socialisti europei, l'accusa a D'Alema da Bruxelles: 'Deve restituire 500 mila euro'… - armdigennaro : RT @christianrocca: La Fondazione dei socialisti europei chiede a D’Alema di restituire 500mila euro - Michahela : RT @ricpuglisi: Vi collego due fatti: 1) MARIO DRAGHI ha deciso di rinunciare al suo emolumento come presidente del consiglio 2) La Fonda… -

