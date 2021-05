La Fondazione dei Socialisti europei accusa D’Alema | “Deve restituirci 500mila euro”

ilriformista : Nel mirino il contratto ‘fantasma’ stipulato da D’Alema con la Fondazione dei Socialisti. L'ex premier si difende:… - ricpuglisi : Vi collego due fatti: 1) MARIO DRAGHI ha deciso di rinunciare al suo emolumento come presidente del consiglio 2)… - repubblica : Fondazione dei Socialisti europei, l'accusa a D'Alema da Bruxelles: 'Deve restituire 500 mila euro' - LibertaMario : RT @FlavioRenzo49: Baffino , adesso tocca a te. Il contratto 'fantasma' dell'ex presidente La Fondazione dei socialisti europei accusa D’A… - AlvisiConci : RT @ricpuglisi: Vi collego due fatti: 1) MARIO DRAGHI ha deciso di rinunciare al suo emolumento come presidente del consiglio 2) La Fonda… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione dei

Il tutto unito al votofan, che è stato reso noto sul sito ufficiale della Rock and Roll Hall of Fame. Rock and Roll Hall of Fame curiosità e storia Ladel museo risale al 1983, grazie ...Tutti sappiamo che unoproblemi che affligge i giovani nel trovare lavoro è l'età. Spesso si sente dire che si è troppo ... presentato in vari rapporti dallaBruno Visentini, è il ...A riaprire il Teatro Storchi di Modena da sabato 15 a domenica 23 maggio è Ana contra la muerte (Anna contro la morte), un’inedita versione italiana in prima nazionale del nuovo spettacolo di Gabriel ...Fino alle ore 12.00 del giorno 20 maggio , sarà possibile partecipare a “ Un’idea per Giovanisì in tour. T -shirt design contest”, il contest grafico promosso da Giovanisì (Fondazione Sistema Toscana) ...