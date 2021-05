La Fiorentina si prepara in vista del Napoli | Vlahovic si allena di notte | stamane seduta di allenamento

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 maggio 2021) Laè già al lavoro indella sfida di domenica contro il. Dopo la sfida contro il Cagliari, arrivano novità dal centro sportivo Davide Astori. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, staè tornato dalla trasferta sarda particolarmente arrabbiato per il pareggio e si èto all’una e mezza di. Non tutti i calciatori hanno preso parte alla sessione di, in quanto era possibile svolgere il defaticante anche nella nottata al ritorno dalla Sardegna, così come ha fatto l’attaccante serbo.