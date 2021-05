La Finale di Champions League ‘trasloca’ da Istanbul a Porto

(Di giovedì 13 maggio 2021)di. La Uefa ha deciso di cambiare sede per l’ingresso dinella ‘red list’ di Londra. ROMA – Ladisi disputerà a. A pochi giorni dal fischio d’inizio la Uefa è stata costretta a cambiare la location per l’inserimento dinella red list di Londra. Misura che costringeva i giocatori di Manchester City e Chelsea a dover trascorrere un periodo di quarantena in un hotel a proprie spese prima di poter ritornare ad allenarsi. Restrizioni che mettevano a forte rischio gli Europei e da qui la decisione di cambiare la sede e decidere di far disputare la sfida ingallo. Presente il pubblico Sono stati giorni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Finale Champions

Raggiungere unadiLeague è il punto più alto per ogni club, quindi privare quei tifosi della possibilità di vedere la partita dal vivo non era nemmeno considerato. Sono felice che ...... il debutto sui network sportivi, in concomitanza anche con ladiLeague il 29 maggio, ci consente di intercettare un target più maschile e sportivo, in linea con i nuovi prodotti ...La città di Reggio Calabria, tramite il sindaco Falcomatà, si era proposta per ospitare la finale di Champions League, ma l’attesissima gara tra Manchester City e Chelsea si disputerà a Porto. Il ...La Finale di Champions League cambia di nuovo sede anche per il 2021. Il 29 maggio, infatti, si sarebbe dovuto giocare ad Istanbul che era stata scelta come location per la scorsa edizione, poi modifi ...