La figlia rivela al famoso padre di aspettare una bambina. Il video è emozionante. “Mi viene da piangere”. (Di giovedì 13 maggio 2021) La gioia della maternità, quando la gravidanza è cercata e voluta, è una delle più grandi, e Virginia Mihajlovic ha voluto annunciare la sua dolce attesa immortalando attraverso un video le diverse reazioni dei membri della sua famiglia alla notizia. Sorpresa! Così la figlia del noto ex calciatore di origini serbe Sinisa ha condiviso un commovente video sul suo instagram, dove vediamo tra gli altri l’amato papà che seduto sul divano riceve una scatola da aprire, al cui interno c’è un biglietto con scritto “Ci vediamo a novembre” e una tutina con ricamate le parole “Sorpresa! Ciao nonno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlovic? (@virgimih) E davvero è stata una sorpresa, la faccia del neo nonno è stupita e in preda alla confusione chiede: “Ma è ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 13 maggio 2021) La gioia della maternità, quando la gravidanza è cercata e voluta, è una delle più grandi, e Virginia Mihajlovic ha voluto annunciare la sua dolce attesa immortalando attraverso unle diverse reazioni dei membri della sua famiglia alla notizia. Sorpresa! Così ladel noto ex calciatore di origini serbe Sinisa ha condiviso un commoventesul suo instagram, dove vediamo tra gli altri l’amato papà che seduto sul divano riceve una scatola da aprire, al cui interno c’è un biglietto con scritto “Ci vediamo a novembre” e una tutina con ricamate le parole “Sorpresa! Ciao nonno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlovic? (@virgimih) E davvero è stata una sorpresa, la faccia del neo nonno è stupita e in preda alla confusione chiede: “Ma è ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Denise Pipitone, la ragazza di Scalea rivela di non essere la figlia di Piera Maggio! #DenisePipitone - angy_angy67 : stranamente Giorgia Meloni è in uscita con un libro dal titolo 'lo sono Giorgia' dove rivela di aver subito episodi… - FastidiosoMe : #Matteo che finalmente rivela(ciò che sapevam fin dall’inizio)che #Fariba??usa la fama di figlia e fidanzato x arruf… - InvisibleWomann : @OnceUponATeddy Ma magari mettessero in mezzo una trama più dark e misteriosa. La cameriera che si rivela la figlia… - TAQB : Grandissimo Marco, ragazzo d'oro e grande campione! Mancosu rivela: “Mi sono operato di tumore, ho avuto paura di n… -