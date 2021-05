La FIA prosegue la sua battaglia contro l’ala posteriore flessibile

(Di giovedì 13 maggio 2021) La FIA continua la sua. L’ennesimo capitolo di questa, sembra avere come protagonista la vettura RB16B della Red Bull Racing. Red Bull:aumenta la velocità massima? FIA:aumenta la velocità? La polemica aperta da Lewis Hamilton al termine del gran premio di Spagna ha riportato alla luce una delle tante battaglie della FIA. La federazione, dal 1999 organizza eventi per testare il carico suldelle vetture partecipanti al campionato di Formula Uno. Le verifiche servono per analizzare le prestazioni del...

La FIA continua nella sua battaglia contro l'ala posteriore flessibile poichè essa contribuisce ad aumentare la velocità della vettura.Dopo i sospetti sulla regolarità dell'ala posteriore della Red Bull, la FIA ha deciso di introdurre verifiche tecniche più accurate dal 15 giugno.