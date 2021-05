La festa di Lukaku finisce coi carabinieri in hotel: multe ai presenti. Giallo sulla telefonata anonima (Di giovedì 13 maggio 2021) La festa di Lukaku finisce con l’irruzione dei carabinieri nell’hotel milanese dove si stava facendo baldoria. E con multe a tutti i 24 ospiti: bomber dell’Inter e 3 famosi compagni di squadra compresi. Il calciatore neroazzurro continua a festeggiare. E a far parlare di sé. Dopo la vittoria sulla Roma a San Siro, per il calciatore dell’Inter Romelu Lukaku i baccanali sono proseguiti questa notte in un hotel nel centro di Milano. Dove alle 3, i militari della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile, hanno fatto irruzione, richiamati dall’allarme lanciato da una telefonata anonima. Una soffiata misteriosa su cui nelle ultime ore si sta alimentando una sorta di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladicon l’irruzione deinell’milanese dove si stava facendo baldoria. E cona tutti i 24 ospiti: bomber dell’Inter e 3 famosi compagni di squadra compresi. Il calciatore neroazzurro continua a festeggiare. E a far parlare di sé. Dopo la vittoriaRoma a San Siro, per il calciatore dell’Inter Romelui baccanali sono proseguiti questa notte in unnel centro di Milano. Dove alle 3, i militari della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile, hanno fatto irruzione, richiamati dall’allarme lanciato da una. Una soffiata misteriosa su cui nelle ultime ore si sta alimentando una sorta di ...

