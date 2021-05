La Ferrari potrebbe riservare sorprese a Monaco (Di giovedì 13 maggio 2021) Mancano esattamente 10 giorni al Grand Premio di Monaco che si correrà domenica 23 maggio nel caratteristico circuito di Montecarlo. Questa tappa stagionale sarà un’occasione per diverse scuderie di ridisegnare la classifica e magari salire sul podio. A detta di molti, la Ferrari potrebbe riservare sorprese e magari posizionarsi ai piani alti della graduatoria. Hakkinen: “La fiducia è tutto in F1” Perchè la Ferrari potrebbe riservare sorprese? Al Gran Premio di Spagna la Ferrari è riuscita a classificarsi tra i primi dieci. Leclerc è arrivato quarto mentre Sainz settimo. La stagione è ancora lunga e sicuramente i piloti avranno modo e tempo di migliorare. Il giornalista di Auto Motor und Sport, Michael ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Mancano esattamente 10 giorni al Grand Premio diche si correrà domenica 23 maggio nel caratteristico circuito di Montecarlo. Questa tappa stagionale sarà un’occasione per diverse scuderie di ridisegnare la classifica e magari salire sul podio. A detta di molti, lae magari posizionarsi ai piani alti della graduatoria. Hakkinen: “La fiducia è tutto in F1” Perchè la? Al Gran Premio di Spagna laè riuscita a classificarsi tra i primi dieci. Leclerc è arrivato quarto mentre Sainz settimo. La stagione è ancora lunga e sicuramente i piloti avranno modo e tempo di migliorare. Il giornalista di Auto Motor und Sport, Michael ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari potrebbe Trino: curiosa scoperta sul tipografo Giolito de' Ferrari Na., associazione per la conservazione della natura, potrebbe essere così. E Gabriele Giolito de Ferrari cosa c'entra? Il libro dello Sforzino fu stampato nel 1568 a Venezia (Vinegia) appresso ...

Ala flessibile Red Bull: il video che ne mostra il funzionamento Sull'argomento potrebbe essere emessa una direttiva tecnica, analoga a quelle che in passato hanno colpito duramente la power - unit Ferrari e le ali posteriori flessibili potrebbero essere bannate a ...

La Ferrari potrebbe riservare sorprese a Monaco Periodico Daily - Notizie La Ferrari potrebbe riservare sorprese a Monaco Perchè la Ferrari potrebbe riservare sorprese? Al Gran Premio di Spagna la Ferrari è riuscita a classificarsi tra i primi dieci. Leclerc è arrivato quarto mentre Sainz settimo. La stagione è ancora ...

ELMS: Rovera pronto per la 'prima' a Spielberg con la Ferrari Vittorioso a Spa nel Mondiale, l'alfiere di AF Corse affronta ora la prima stagionale in European Le Mans Series in Austria insieme ai francesi Perrodo e Collard.

