La fatica di Valentina Ferragni: “Ci sono giorni in cui la malattia si fa sentire” (Di giovedì 13 maggio 2021) Valentina Ferragni torna a parlare della sua malattia, fra fatica e giorni complicati in cui le difficoltà si fanno sentire. La sorella di Chiara Ferragni, anche lei influencer, da tempo combatte contro l’insulino-resistenza. Un problema che aveva raccontato, con grande coraggio, qualche mese fa, parlando anche del suo stato d’animo e delle conseguenze di questa patologia. L’insulino-resistenza è una patologia caratterizzata da una bassa sensibilità delle cellule all’insulina. Si tratta di una condizione da non sottovalutare che, nei casi più gravi, può causare anche il diabete mellito di tipo 2. Fra i sintomi ci sono fame, difficoltà a mantenere la concentrazione, alti livelli di colesterolo e aumento di peso, soprattutto nella zona addominale. ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021)torna a parlare della sua, fracomplicati in cui le difficoltà si fanno. La sorella di Chiara, anche lei influencer, da tempo combatte contro l’insulino-resistenza. Un problema che aveva raccontato, con grande coraggio, qualche mese fa, parlando anche del suo stato d’animo e delle conseguenze di questa patologia. L’insulino-resistenza è una patologia caratterizzata da una bassa sensibilità delle cellule all’insulina. Si tratta di una condizione da non sottovalutare che, nei casi più gravi, può causare anche il diabete mellito di tipo 2. Fra i sintomi cifame, difficoltà a mantenere la concentrazione, alti livelli di colesterolo e aumento di peso, soprattutto nella zona addominale. ...

