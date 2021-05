“La famiglia si allarga!”. Ilary Blasi e Francesco Totti, tutti increduli per il nuovo arrivo (Di giovedì 13 maggio 2021) Settimana da incorniciare per Ilary Blasi. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stato toccato un nuovo record. Ben 3.101.000 telespettatori totalizzando il 19% di share. Un balzo in avanti netto rispetto all’appuntamento precedente in cui l’Isola aveva racimolato 2.858.000 spettatori con uno share del 16,8%. Ma non è la sola bella notizia perché per Ilary Blasi, quella appena trascorsa è stata la settimana in cui ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. I suoi due figli Chanel e Christian, le hanno dedicato dei contenuti Instagram davvero toccanti, grazie alla pubblicazione di foto assieme e dediche annesse. Anche Totti non è stato da meno, Ilary Blasi ha ricevuto da lui una dolcissima dedica e un regalo (presumibilmente) da capogiro, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Settimana da incorniciare per. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stato toccato unrecord. Ben 3.101.000 telespettatori totalizzando il 19% di share. Un balzo in avanti netto rispetto all’appuntamento precedente in cui l’Isola aveva racimolato 2.858.000 spettatori con uno share del 16,8%. Ma non è la sola bella notizia perché per, quella appena trascorsa è stata la settimana in cui ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. I suoi due figli Chanel e Christian, le hanno dedicato dei contenuti Instagram davvero toccanti, grazie alla pubblicazione di foto assieme e dediche annesse. Anchenon è stato da meno,ha ricevuto da lui una dolcissima dedica e un regalo (presumibilmente) da capogiro, un ...

