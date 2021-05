La famiglia Mihajlovic si allarga. E il futuro nonno non riesce a trattenere le lacrime (Di giovedì 13 maggio 2021) X L’incredulità, poi la gioia e le lacrime. Quelle che Sinisa Mihajlovic non riesce a trattenere quando scopre la notizia più bella: diventerà nonno a novembre. La figlia Virginia è incinta e per comunicare il lieto evento al futuro nonno e a tutta la famiglia ha organizzato una sorpresa speciale. Nonni e nonne star guarda le foto Leggi anche › Festival di Sanremo 2021, il duetto tra Sinisa ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) X L’incredulità, poi la gioia e le. Quelle che Sinisanonquando scopre la notizia più bella: diventeràa novembre. La figlia Virginia è incinta e per comunicare il lieto evento ale a tutta laha organizzato una sorpresa speciale. Nonni e nonne star guarda le foto Leggi anche › Festival di Sanremo 2021, il duetto tra Sinisa ...

Advertising

idiilaria : Ho visto il video di Virginia Mihajlovic, e mi sono resa conto che vorrei solo una mia famiglia, qualcuno con cui c… - DaniloFoglia77 : @OfficialSSLazio @BfcOfficialPage tanti auguri a Nonno #Mihajlovic per il nuovo arrivo in famiglia - _portamivia_ : Ho appena visto il video in cui Virginia Mihajlovic annuncia alla famiglia di essere incinta ?? Mi sono commossa! - Sport_Fair : Sinisa #Mihajlovic non è riuscito a trattenere le lacrime. Il video-annuncio della figlia Virginia ha commosso tutt… - t0osieslide : appena visto il video di Virginia Mihajlovic in cui annuncia alla famiglia di essere incinta e una lacrimina mi è scesa -