La falsa foto del soldato israeliano che schiaccia una bambina palestinese puntandole il fucile in testa (Di giovedì 13 maggio 2021) L’undici maggio 2021 è circolata una fotografia raffigurante una presunta bambina palestinese schiacciata a terra da un soldato israeliano mentre le punta un fucile in testa. In un tweet un utente scrive: «La democrazia di #Israele: #Hamas tira missili e loro per rappresaglia ammazzano bambini. #IsraeleStatoCriminale». Una pubblicazione pro Palestina, a seguito degli scontri e dei bombardamenti in corso tra Israele e Hamas, il cui racconto non corrisponde alla realtà. A prima vista, l’arma in mano al soldato pare essere un fucile russo AK-47 che non risulta essere in dotazione dell’esercito israeliano, come fa notare un utente in un tweet di risposta. Pur di dimostrare che si tratta di un ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) L’undici maggio 2021 è circolata unagrafia raffigurante una presuntata a terra da unmentre le punta unin. In un tweet un utente scrive: «La democrazia di #Israele: #Hamas tira missili e loro per rappresaglia ammazzano bambini. #IsraeleStatoCriminale». Una pubblicazione pro Palestina, a seguito degli scontri e dei bombardamenti in corso tra Israele e Hamas, il cui racconto non corrisponde alla realtà. A prima vista, l’arma in mano alpare essere unrusso AK-47 che non risulta essere in dotazione dell’esercito, come fa notare un utente in un tweet di risposta. Pur di dimostrare che si tratta di un ...

Advertising

MalefikoDentro : RT @FactaNews: Queste foto ?NON sono state scattate in Sardegna e ?NON c'entrano nulla con i frammenti del lanciatore spaziale cinese #Chan… - giorgia_notari : RT @svnflowah_: se questa foto è falsa, dove sta quella vera? - eneademasi : @FranVenturi81 @piergasp @HuffPostItalia Abbiatene pietà. Basta la sua foto per dimostrare il residuo mentale di ge… - svnflowah_ : se questa foto è falsa, dove sta quella vera? - Martimnbw2c : @vantaegra Nella terza foto la prima dovrebbe essere vera, la seconda vera, terza falsa e la quarta forse vera -