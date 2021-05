‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Ciccone mi ha stupito | Bernal padrone Nibali arriva nella terza settimana”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) EGANFAVORITO N.1 DEL GIRO D’ITALIA Oggi è stata una tappa bellissima, a parte il tamponamento…è ildella corsa, fa quello che vuole. Ha fatto lavorare la squadra, poi mi è piaciuto quando ha fatto partire Martinez, perché non aveva più uomini per fare l’andatura: è stata una mossa intelligente, non so se partita da lui o dall’ammiraglia. Così ha obbligato gli altri ad inseguire. GIULIOFA SOGNARE L’ITALIA Mi hamolto, oggi veramente ha messo un piedino sulla classifica. Attenzione, ogginon ha attaccato, è andato dietro a Bettiol in discesa. Si è ritrovato lì quasi per caso, infatti non ha dato un cambio perché aveva Mollema davanti. Adesso ce lo vedo veramente per la classifica. Oggi ha tenuto bene, la salita non ...