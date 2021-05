La denuncia della Fita: “Si possono seguire i corsi per avviare un’attività nell’autotrasporto di merci e passeggeri ma gli esami sono sospesi” (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “L’ampia letteratura sulla cattiva burocrazia si arricchisce di un nuovo capitolo. Si possono frequentare i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori ma non è possibile svolgere gli esami per soddisfare uno dei requisiti fondamentali per avviare un’attività del settore e/o per iscriversi a ruolo presso le province”. Così la Cna Fita, che sollecita un intervento urgente al riguardo. La sospensione degli esami “è il risultato di un’interpretazione errata da parte delle province relativamente alle misure di contenimento del virus. L’art. 24 del decreto del presidente del consiglio del 2 marzo scorso dispone tra l’altro la sospensione delle prove di abilitazione all’esercizio delle ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “L’ampia letteratura sulla cattiva burocrazia si arricchisce di un nuovo capitolo. Sifrequentare iper l’accesso alla professione di trasportatore su strada die viaggiatori ma non è possibile svolgere gliper soddisfare uno dei requisiti fondamentali perdel settore e/o per iscriversi a ruolo presso le province”. Così la Cna, che sollecita un intervento urgente al riguardo. La sospensione degli“è il risultato di un’interpretazione errata da parte delle province relativamente alle misure di contenimento del virus. L’art. 24 del decreto del presidente del consiglio del 2 marzo scorso dispone tra l’altro la sospensione delle prove di abilitazione all’esercizio delle ...

