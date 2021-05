La data d’uscita della Friends Reunion a maggio nell’emozionante teaser: tutte le guest star da Lady Gaga a Beckham (Di giovedì 13 maggio 2021) Con un breve teaser condiviso da tutti i componenti del cast alla stessa ora sui social è finalmente diventata ufficiale la data d’uscita della Friends Reunion organizzata da HBO per la piattaforma streaming HBO Max. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry hanno dato appuntamento a tutti i nostalgici di Friends per il 27 maggio su HBO Max, servizio disponibile solo negli Stati Uniti e prossimamente in alcuni Paesi dell’America Latina e dell’Europa. Con l’annuncio della data d’uscita della Friends Reunion diventa chiaro che questo speciale non sceneggiato con tutto il cast della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Con un brevecondiviso da tutti i componenti del cast alla stessa ora sui social è finalmente diventata ufficiale laorganizzata da HBO per la piattaforma streaming HBO Max. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry hanno dato appuntamento a tutti i nostalgici diper il 27su HBO Max, servizio disponibile solo negli Stati Uniti e prossimamente in alcuni Paesi dell’America Latina e dell’Europa. Con l’annunciodiventa chiaro che questo speciale non sceneggiato con tutto il cast...

