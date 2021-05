La Danimarca ha iniziato il disotterramento di massa di 4 milioni di visoni | verranno inceneriti

(Di giovedì 13 maggio 2021) All’alba del 13 maggio è iniziata l’esumazione di prova didiseppelliti in autunno, per valutare le condizioni e portarli all’inceneritore. Seguirà ildiÈ stata definita la “riesumazione di prova” ed è iniziata nella mattinata di giovedi a Nørre Felding, a sud di Holsterbro, in. Si tratta di almeno L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca iniziato

Corriere del Ticino

Seguirà il disotterramento di massa È stata definita la 'riesumazione di prova' ed è iniziata nella mattinata di giovedi a Nørre Felding, a sud di Holsterbro, in. Si tratta di almeno 4 ......Sinovac - ha concluso Cavaleri riferendosi al vaccino sviluppato in Cina - abbiamo appena...incrociata significativa contro le varianti scoperte per la prima volta in, Regno Unito e ...All'alba del 13 maggio è iniziata l'esumazione di prova di un certo numero di visoni seppelliti in autunno, per valutare le condizioni e portarli all'inceneritore. Seguirà il disotterramento di massa ...Milioni di persone sono state uccise per impedire che un tipo mutato di coronavirus si diffondesse agli esseri umani. Poi seppellirono velocemente.