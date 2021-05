La cottura della pizza è hot: lo chef usa un fiume di lava come forno. Ecco il risultato – Video (Di giovedì 13 maggio 2021) In una cucina improvvisata tra affilate rocce vulcaniche, David Garcia stende l’impasto e posiziona gli ingredienti per formare una pizza che verrà messa in un forno piuttosto singolare: un vasto fiume di lava ardente che scorre dal vulcano Pacaya nel sud del Guatemala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) In una cucina improvvisata tra affilate rocce vulcaniche, David Garcia stende l’impasto e posiziona gli ingredienti per formare unache verrà messa in unpiuttosto singolare: un vastodiardente che scorre dal vulcano Pacaya nel sud del Guatemala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

