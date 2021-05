La Cina ha comprato club europei per acquisire know-how, il piano è diventare una potenza calcistica (Di giovedì 13 maggio 2021) Pubblichiamo un estratto sul calcio cinese tratto dal libro “Calcio & Geopolitica” – Come e perché i Paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici. Di Narcis Pallarès Domènech, Alessio Postiglione, Valerio Mancini. La strategia cinese nella geopolitica del calcio Da quando Xi Jinping è salito alla guida del Partito comunista cinese nel 2012, egli ha stabilito i nuovi obiettivi strategici fino all’anno 2049, data del centenario della fondazione della Repubblica Popolare. Oltre alla costruzione di una società con un benessere moderato, obiettivo di medio termine, secondo Xi, per l’anno 2020, la Cina ha l’ambizione di diventare la potenza dominatrice dell’Asia. Obiettivo di fondo è avere un rapporto alla pari con gli USA nelle questioni degli affari globali, ma c’è da ritenere che molti, a Pechino, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Pubblichiamo un estratto sul calcio cinese tratto dal libro “Calcio & Geopolitica” – Come e perché i Paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici. Di Narcis Pallarès Domènech, Alessio Postiglione, Valerio Mancini. La strategia cinese nella geopolitica del calcio Da quando Xi Jinping è salito alla guida del Partito comunista cinese nel 2012, egli ha stabilito i nuovi obiettivi strategici fino all’anno 2049, data del centenario della fondazione della Repubblica Popolare. Oltre alla costruzione di una società con un benessere moderato, obiettivo di medio termine, secondo Xi, per l’anno 2020, laha l’ambizione diladominatrice dell’Asia. Obiettivo di fondo è avere un rapporto alla pari con gli USA nelle questioni degli affari globali, ma c’è da ritenere che molti, a Pechino, ...

