La Chiesa americana divisa sui politici pro choice (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa accadrà nella Chiesa americana dopo la lettera inviata dal prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria, al confratello mons. José Gómez, capo dei vescovi statunitensi? Il contenuto è noto: non si può proibire, ex decreto, ai politici pro choice di accostarsi alla comunione. Bisogna dialogare, discutere, non certo scomunicare così, in fretta. La missiva ha confermato che la frattura tra Roma e i vertici della Conferenza episcopale americana è ampia e che, soprattutto, il Vaticano sta con gli oppositori della linea conservatrice impersonata proprio da Gómez. Capofila dei contestatori è il cardinale arcivescovo di Chicago, Blase Cupich, che lo scorso gennaio non ha avuto remore nel definire su Twitter “sconsiderata” la Nota con cui il capo dei vescovi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa accadrà nelladopo la lettera inviata dal prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria, al confratello mons. José Gómez, capo dei vescovi statunitensi? Il contenuto è noto: non si può proibire, ex decreto, aiprodi accostarsi alla comunione. Bisogna dialogare, discutere, non certo scomunicare così, in fretta. La missiva ha confermato che la frattura tra Roma e i vertici della Conferenza episcopaleè ampia e che, soprattutto, il Vaticano sta con gli oppositori della linea conservatrice impersonata proprio da Gómez. Capofila dei contestatori è il cardinale arcivescovo di Chicago, Blase Cupich, che lo scorso gennaio non ha avuto remore nel definire su Twitter “sconsiderata” la Nota con cui il capo dei vescovi ...

