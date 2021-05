"La 23enne che ha ricevuto più dosi Pfizer beve 7 litri d'acqua al giorno ma è disidratata" (Di giovedì 13 maggio 2021) “beve sette litri di acqua al giorno ma continua a essere disidratata”. Queste, secondo il Corriere della Sera, le condizioni della studentessa 23enne che a Massa Carrara ha ricevuto per errore più dosi del vaccino Pfizer (6 dosi secondo il primo referto, 4 per l’ospedale di Massa dopo ulteriori accertamenti). Il quotidiano prosegue: La studentessa ... è stata presa in cura privatamente dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo, docente all’università di Milano, direttore dell’Irccs di Milano. Intanto, scrive il Corriere, la ragazza è stata sottoposta a nuove analisi per capire come evolverà la sua situazione. In questi casi, dicono i virologi, l’overdose di vaccino potrebbe aver anche annullato la produzione di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) “settedialma continua a essere”. Queste, secondo il Corriere della Sera, le condizioni della studentessache a Massa Carrara haper errore piùdel vaccino(6secondo il primo referto, 4 per l’ospedale di Massa dopo ulteriori accertamenti). Il quotidiano prosegue: La studentessa ... è stata presa in cura privatamente dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo, docente all’università di Milano, direttore dell’Irccs di Milano. Intanto, scrive il Corriere, la ragazza è stata sottoposta a nuove analisi per capire come evolverà la sua situazione. In questi casi, dicono i virologi, l’overdose di vaccino potrebbe aver anche annullato la produzione di ...

Ultime Notizie dalla rete : 23enne che 'La 23enne che ha ricevuto più dosi Pfizer beve 7 litri d'acqua al giorno ma è disidratata' 'Beve sette litri di acqua al giorno ma continua a essere disidratata'. Queste, secondo il Corriere della Sera , le condizioni della studentessa 23enne che a Massa Carrara ha ricevuto per errore più dosi del vaccino Pfizer (6 dosi secondo il primo referto, 4 per l'ospedale di Massa dopo ulteriori accertamenti). Il quotidiano prosegue: Intanto, ...

Vaccinata con quattro dosi per errore, "Disidratata nonostante beva molto" Massa, 13 maggio 2021 - Ha ancora mal di testa Virginia, la 23enne tirocinante di psicologia clinica alla quale per errore domenica mattina sono state iniettate per errore quattro dosi di vaccino Pfiz ...

