(Di giovedì 13 maggio 2021). Inizia dall’il viaggio in Europa di John, l’inviato speciale di Joe Biden sul. Solo dopo,andrà a Londra e Berlino, per una missione che durerà fino al 19 maggio. Oggi gli incontri con i ministri Luigi Di Maio, Roberto Cingolani, Giancarlo Giorgetti e il gotha dell'industriana. Domani mattina quello con Mario Draghi. Obiettivo stringere i bulloni dell’alleanza con l’Europa per la lotta ai cambiamentitici, in vista degli incontri del G20 a presidenzana e soprattutto della Cop26, la conferenza dell’Onu sui cambiamentitici che si terrà a Glasgow a novembre. Ma benché solida alla luce del cambio di amministrazione Usa dopo l'era Trump, ...

Advertising

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Kerry punta sull'Italia per il clima: prima tappa europea a Roma - HuffPostItalia : Kerry punta sull'Italia per il clima: prima tappa europea a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Kerry punta

La Repubblica

... tra cui Aer Lingues, Ryanair, Allied Irish Banks, Bank of Ireland eGroup. Un solo ETF ... L'esposizione nostrana a Singapore , città - stato asiatica situata sulladella penisola di Malacca,...Paolo Mastrolilli Inviato a New York Johnscommette su di noi: 'L'Italia ha una grande opportunità di leadership nel lavorare sul tema ...su Roma per il peso specifico in Europa del premier ...Oggi colloqui con Cingolani, Di Maio. Domani con Draghi. Poi l'inviato di Biden sarà a Londra e Berlino. Ma Washington non guarda con favore alla carbon tax dell'Ue ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera dei Deputati per il Question time. (Ufficio Stampa e Comunicazione della Presidenza del Consiglio) ROMA. – “Il governo non lascerà nessun migrant ...