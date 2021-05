Juventus | lo spogliatoio bianconero vorrebbe Gattuso in panchina | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Rinoa fine stagione lascerà il Napoli e – secondo voci insistenti – potrebbe approdare alla Juve A fine stagione Rinodirà addio al Napoli, nonostante il clamoroso sprint in questo finale di campionato. De Laurentiis non ha aperto a nessun gesto di riavvicinamento ma lo stesso tecnico, probabilmente, avrebbe rifiutato ugualmente il rinnovo. Il futuro sarà lontano dal club campano. Come rivela Il Mattino, sulle tracce di Rinopotrebbe esserci anche la Juve. I bianconeri potrebbero andare all’assalto per volontà dello, che avrebbe individuato nel tecnico calabrese quello perfetto per il post Pirlo. A quel punto anche il ds Giuntoli potrebbe avvicinarsi allabianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24.