Juventus-Inter | Lautaro | “Sarà bello sfidarli da campioni d’Italia”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Loro hanno vinto per 9 anni, noi non vincevamo da 10-11 anni, avevamo anche perso una finale, per cui era importante conquistare qualcosa eandare a Torino col 19esimo scudetto vinto“. Queste le parole diMartinez ai microfoni di Sky Sport in vista del big match contro ladi sabato. Lo scudetto vinto dall’parte da lontano, in particolare dalla delusione legata all’eliminazione dalla Champions League ai gironi: “Quando siamo usciti dalla Champions abbiamo parlato tanto. Rimaneva solo questo obiettivo, dovevamo andarcelo a prendere e abbiamo lavorato tantissimo per riuscirci”. SportFace.