Juventus | indiscrezione dalla Francia | Buffon nel mirino del Barcellona

(Di giovedì 13 maggio 2021) Gianluiginon sarà più un giocatore dellaal termine della stagione 2020/2021. A rivelarlo è stato lo stesso portiere azzurro pochi giorni fa, non spiegando però se intende ritirarsi o provare una nuova avventura. Probabilmente a fare la differenza saranno le proposte sul piatto e, secondo un’del sito francese Footmercato, ne sarebbe arrivata una ghiottaSpagna.sarebbe infatti finito neldel, alla ricerca di un vice di Ter Stegen. In passato quel ruolo era stato ricoperto da Neto, vice di Gigi ai tempi della. Ovviamente per il momento si tratta solamente di un’ipotesi, che potrà concretizzarsi o meno nelle prossime settimane. Tuttavia, il futuro disembra ...

Nelle interviste post - gara ha confermato che a fine stagione lascerà la Juventus e che si prenderà "20 - 25 giorni per decidere il futuro". Intanto sull'argomento arriva un'indiscrezione dalla Spagna. Il giovane ha alle spalle una militanza nelle giovanili della Juventus. La 23enne, su Instagram, ha ... A proposito, come si chiamerà? Per il momento nessuna indiscrezione in tal senso, anche perché per ...