Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala: il futuro passa dalla Champions (Di giovedì 13 maggio 2021) La permanenza alla Juventus di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sarebbe legato alla qualificazione in Champions League Il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala è ancora da decidere. Le loro sorti sono inevitabilmente legate alla Champions League: secondo La Gazzetta dello Sport, senza la qualificazione entrambi potrebbero partire. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Il portoghese potrebbe partire alla ricerca del palcoscenico nell'Europa dei grandi, mentre per quanto riguarda la Joya, senza i soldi garantiti dall'accesso alla Coppa, difficile che possa arrivare una proposta importante per il rinnovo dell'argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

