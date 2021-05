Juventus, Agnelli saluta Pirlo: ecco chi sarà il nuovo allenatore bianconero (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ex centrocampista bianconero a fine stagione terminerà la sua avventura in panchina: Zidane il prescelto per la sostituzione In casa Juventus, nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non sia ancora totalmente preclusa, si starebbe pensando ad una piccola rifondazione. Il Presidente Agnelli, in particolare, starebbe pensando di ripartire da un nuovo allenatore. L’esperimento avviato l’estate scorsa mettendo sulla panchina della Juventus l’ex centrocampista Andrea Pirlo sembrerebbe infatti essere fallito. Troppi bassi e pochi alti per i bianconeri in questa stagione, con il tecnico che nelle ultime settimane sembrreebbe aver perso anche il controllo dello spogliatoio. Così la Vecchia Signora, al di là della possibile partecipazione ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ex centrocampistaa fine stagione terminerà la sua avventura in panchina: Zidane il prescelto per la sostituzione In casa, nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non sia ancora totalmente preclusa, si starebbe pensando ad una piccola rifondazione. Il Presidente, in particolare, starebbe pensando di ripartire da un. L’esperimento avviato l’estate scorsa mettendo sulla panchina dellal’ex centrocampista Andreasembrerebbe infatti essere fallito. Troppi bassi e pochi alti per i bianconeri in questa stagione, con il tecnico che nelle ultime settimane sembrreebbe aver perso anche il controllo dello spogliatoio. Così la Vecchia Signora, al di là della possibile partecipazione ...

