Juve - Atalanta finale di Coppa Italia sarà con 4300 spettatori Biglietti a vaccinati | guariti e ' tamponati'

La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno del pubblico allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si disputerà mercoledì 19 maggio, alle 21 al Mapei Stadium

