Juve - Atalanta, 4.300 tifosi per la finale di Coppa Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) REGGIO EMILIA - E' stata presentata stamani nella sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia la finale di Coppa Italia (si chiamerà Timvision Cup) che si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) REGGIO EMILIA - E' stata presentata stamani nella sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia ladi(si chiamerà Timvision Cup) che si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia ...

Advertising

pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - ZZiliani : A meno che non mandino sempre #Mazzoleni a fare il #VAR delle partite del Napoli, la situazione è ora ben delineata… - marcoo86o : @LorenzoVendit13 Pari a 78 vuol dire: juve le vince tutte, Atalanta perde col Genoa e vince contro Milan - Erminio69642109 : @999lorxnzo @KimmichMerd4 Se Atalanta, Juve e Milan perdono, Atalanta e Milan sono qualificate. Pensa un po'... -