Jungle Cruise: il film sarà distribuito nelle sale e su Disney+

Il film Jungle Cruise, come accaduto ad altri titoli dello studio, sarà distribuito nelle sale e sulla piattaforma di streaming Disney+. Jungle Cruise, come accaduto ad altri titoli dello studio, debutterà nelle sale americane e in contemporanea sulla piattaforma di streaming Disney+ Premier dal 30 luglio. La notizia è stata confermata dai produttori e dal protagonista Dwayne Johnson, che ha condiviso un video online. Il film Jungle Cruise, con star Dwayne Johnson ed Emily Blunt, arriverà quindi sul grande schermo e al prezzo di 29.99 dollari per chi volesse acquistarlo per vederlo in streaming.

