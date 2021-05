Jomi | sconfitta ad Oderzo in gara uno di finale Scudetto

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Tv) –inuno diper laSalerno. Capitan Napoletano e compagne si arrendono in trasferta alla Mechanic Systemcon il risultatodi 27 – 23. Le opitergine avranno due risultati su tre (vittoria o pareggio) per aggiudicarsi lonella-2 del 16 maggio, domenica, al Pala Palumbo. Ed è lì, tra le mura amiche, che le campane saranno costrette invece a fare risultato pieno se vorranno allungare la serie alla bella programmata poi per il successivo 18 maggio. La cronaca: Le due formazioni si affrontano a viso aperto, nessuna prende il largo nel punteggio. Si viaggia sui binari di parità: 4 – 4 poi 7 – 7 ed infine 8 – 8 quando siamo ...

Le Arpie, infatti, dopo la sconfitta rimediata nella gara d'andata disputata mercoledì sera al Pala ... Nel primo tempo Erice ha comandato per lunghi tratti il gioco, la Jomi Salerno è stata costretta a ...