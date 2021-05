Jenny De Nucci, il ricordo del famoso evento: parole toccanti (Di giovedì 13 maggio 2021) Jenny De Nucci, attrice e influencer di grande successo, ha voluto condividere con i suoi fan un ricordo del passato molto importante per lei: ecco le sue bellissime parole a riguardo. Il bellissimo ricordo di Jenny De Nucci (Instagram)La splendida Jenny De Nucci torna stasera in tv con il settimo e penultimo appuntamente con Un passo dal cielo – I guardiani. La serie andrà in onda come sempre in prima serata su Rai 1, dopo il quotidiano appuntamento con I soliti ignoti. Nei nuovi episodi di questa sera, ci saranno degli sviluppi nel rapporto tra Vincenzo e Carolina: i due infatti si avvicineranno sempre di più. Nel cast della serie c’è anche la splendida Jenny De Nucci, influencer e attrice che si sta ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 13 maggio 2021)De, attrice e influencer di grande successo, ha voluto condividere con i suoi fan undel passato molto importante per lei: ecco le sue bellissimea riguardo. Il bellissimodiDe(Instagram)La splendidaDetorna stasera in tv con il settimo e penultimo appuntamente con Un passo dal cielo – I guardiani. La serie andrà in onda come sempre in prima serata su Rai 1, dopo il quotidiano appuntamento con I soliti ignoti. Nei nuovi episodi di questa sera, ci saranno degli sviluppi nel rapporto tra Vincenzo e Carolina: i due infatti si avvicineranno sempre di più. Nel cast della serie c’è anche la splendidaDe, influencer e attrice che si sta ...

