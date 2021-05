Jeep-Mahindra - La contesa legale si sposta in Australia per la Thar

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 maggio 2021) Cambia il contesto, ma non la sostanza: tra, infatti, è in corso una nuova disputarelativa ai diritti di proprietà intellettuale della Wrangler. Come già accaduto negli Usa per la Roxor, la storia si ripete inper la, molto simile nel design all'iconica fuoristrada americana: la Casa indiana avrebbe iniziato a proporre la vettura sul mercato del subcontinente senza autorizzazione. L'evento scatenante. Il contenzioso è scaturito da una pagina che sarebbe stata pubblicata e poi rimossa sul sitono della, nella quale si richiedeva di sottoscrivere l'eventuale interesse per laMY 2021 e si mostrava un'immagine di profilo dello "scheletro" del veicolo, con tanto di ruote e tettuccio, ma non gli ...